غادة والى: إقامة ثلاثة معارض للأسر المنتجة خلال الصيف

صرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة بصدد إقامة ثلاث معارض للأسر المنتجة (ديارنا) خلال شهرى يوليه وأغسطس القادمين للترويج لمنتجات الأسر المنتجة التى تتميز بالجودة، الأمر الذى سيعمل على توفير فرص عمل إضافة إلى سعى الوزارة فى المشاركة بالمعارض الخارجية.

ووجهت والى بالتوسع فى تنوع المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة خلال المعارض المقرر إقامتها فى مطروح والاسكندرية ورأس البر لتلبية احتياجات المصطافين حيث يبدأ أولى المعارض بمدينة مطروح بالنادى الاجتماعى على مساحة 500 متر خلال شهر يوليه ويشارك به 120 عارضا من مختلف المحافظات.

ويبدأ معرض ديارنا الثانى بمدينة الاسكندرية فى الفترة من 18 إلى 30 يوليو على مساحة 300 متر بمركز شباب سموحة ويشارك به 40 عارضا من مختلف المحافظات.

أما المعرض الثالث لموسم الصيف فسيقام فى الفترة من 5 إلى 18 أغسطس بمبنى معرض الأسر المنتجة برأس البر على مساحة 300 متر ويشارك به حوالى 50 عارض من محافظات مختلفة.

وأضافت والى أن الوزارة تسعى لزيادة عدد المعارض الخاصة بالأسر المنتجة ليس على المستوى المحلى فقط بل على المستوى الدولى حيث استطاعت الوزارة خلال العامين الماضيين إقامة عدة معارض بالدول العربية مثل المعرض الذى اقيم فى مهرجان أبو ظبى التراثى، والذى حقق إنجازات كبيرة للأسر المنتجة والترويج لمنتجاتهم بالإضافة إلى الاشتراك بمعرض الحرف اليدوية التراثية المصرية بالكويت وسوف يتم التوسع فى هذه المعارض مستقبلا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن معرض ديارنا حاليا أصبح اسمه يعنى الكثير للأسر المنتجة ولرواد المعرض فقد نجح المعرض خلال 2017 فى تحقيق مبيعات قياسية اقتربت من 27.5 مليون جنيه وكذلك فى 2018 فى الأقصر وأسوان ونتوقع أن تكتمل خطة معرض ديارنا فى 2018 وتصل لأرقام غير مسبوقة خاصة وانه يتم الاعتماد على فكرة التوسع فى إقامة المعرض فى القاهرة والمحافظات بعد أن كان يقام مره واحده فى القاهرة وانه مع تحقق معدلات نمو فى أعداد رواد المعرض خلال الأعوام الماضية بنسبه تزيد على 56% وارتفاع قيمة المبيعات الأمر الذى يطلب التوسع فى عدد المعارض وعدد العارضين من الأسر المنتجة مع الحرص فى التدقيق على مستويات الجودة فى المعروضات.

يشار إلى أن المعارض الثلاث التى ستقام خلال الشهرين القادمين ستشمل الأشغال اليدوية للأسر من الكليم والجوبلان والمفروشات والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه وتابلوهات ومكملات ديكور ومنتجات أخميم وخوص وصدف ومنتجات جلود وكراسى بحر ومنتجات زراعية وزيت زيتون وتمور وعبايات سيوة ورسم حنة وتوابل وعطارة ومنتجات سيناوية ومنتجات فضة.