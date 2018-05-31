عبور 295 سفينة قناة السويس بحمولة 20.1 مليون طن فى 6 أيام

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 6 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الأربعاء، عبور 295 سفينة بحمولة 20.1 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، إن يوم الجمعة 46 سفينة بحمولة 3.3 ملايين طن من الإتجاهين، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.1 ملايين طن ، كما عبرت يوم الأحد المجرى الملاحى للقناه 59 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، وعبرت يوم الاثنين 43 سفينة بحمولة 2.7 ملايين طن، كما عبرت يوم الثلاثاء 42 سفينة قناة السويس، بحمولة 2.2 ملايين طن، وعبرت أمس الأربعاء 58 سفينة القناه بحمولة 4.8 ملايين طن، ليصل إجمالى عبور السفن خلال 6 أيام فقط إلى 295 سفينة بحمولة 20.1 مليون طن.