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الخميس، 31 مايو 2018 05:53 ص
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طلاب الدبلومات الفنية ينتهون اليوم من الامتحانات النظرية

الخميس، 31 مايو 2018 05:00 ص
طلاب الدبلومات الفنية ينتهون اليوم من الامتحانات النظرية امتحانات الدبلومات
كتب محمود طه حسين
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ينتهى اليوم الخميس طلاب الدبلومات الفنية، من أداء الامتحانات النظرية لهم والتى بدأتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 19 مايو الجارى.
 
ويؤدى اليوم الخميس طلاب الدبلومات الفنية، اختباراتهم فى 28 مادة دراسية.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بعد انتهاء الجزء النظرى فى الامتحانات سوف يستكمل الطلاب الامتحانات العملية والتى بدأها الطلاب يوم 12 مايو الجارى وتوقفت بسبب الامتحانات النظرية.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية، بدأت 19 مايو الجارى وتنتهى اليوم حيث أدى الامتحانات ما يقرب من 700 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.
 

 


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