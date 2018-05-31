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الخميس، 31 مايو 2018 03:23 م
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ضبط 604 مخالفات مرورية متنوعة فى حملة بشوارع وميادين أسوان

الخميس، 31 مايو 2018 01:40 م
ضبط 604 مخالفات مرورية متنوعة فى حملة بشوارع وميادين أسوان حملة مرورية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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تمكنت مباحث شرطة المرور بأسوان، اليوم، الخميس، برئاسة المقدم محمد زردق، من ضبط 604 مخالفات مرورية متنوعة.
 
وشملت الحملة تحرير محاضر فى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم فحص 25 قائد مركبة بكمين أبو الريش دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابيتين لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو، وأقراص مخدرة.
 
كما تم تحرير 96 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 55 مخالفة، وتحرير 145 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 49 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 257 مخالفة متنوعة.
 
 
 
 
 

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