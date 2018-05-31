ضبط 604 مخالفات مرورية متنوعة فى حملة بشوارع وميادين أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث شرطة المرور بأسوان، اليوم، الخميس، برئاسة المقدم محمد زردق، من ضبط 604 مخالفات مرورية متنوعة.

وشملت الحملة تحرير محاضر فى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم فحص 25 قائد مركبة بكمين أبو الريش دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابيتين لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو، وأقراص مخدرة.

كما تم تحرير 96 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 55 مخالفة، وتحرير 145 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 49 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 257 مخالفة متنوعة.