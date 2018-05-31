ضبط 6 أطنان أسمدة زراعية وملح طعام وجبن أبيض منتهية الصلاحية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

نفذت مديرية أمن البحيرة بقيادة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بالاشتراك مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "السعيد .ا.م" 39 سنة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، كائنة شبرا قسم دمنهور، لحيازته وتخزينه 240 كيلو جبنة بيضاء منتهية الصلاحية، وضبط "منصور.ع.ج" 42 سنة صاحب محل للمواد الغذائية، ببندر دمنهور، لحيازته وعرضه للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط 95 عبوة مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية "باتيه، سناكس، مياه غازية زيت زيتون".

كما تم ضبط "وليد .ا.م" 43 سنة صاحب معمل آلبان كائن طلمبات برسيق، مركز أبو حمص لحيازته واستخدامه ملح طعام مجهول المصدر فى عملية التصنيع، حيث تم ضبط 5 أطنان ملح طعام وضبط "محمد .ف.ع" 43 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن بمدينة أبو المطامير، لتجميعه أسمدة زراعية مدعمة، خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى، والمخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية، والمحظور تداولها بالأسواق، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته 1 طن أسمدة زراعية.

وتم ضبط "هانى .خ.ا" 40 سنة صاحب محل سوبر ماركت، كائن بمدينة حوش عيسى لحيازته وعرضه للبيع 1800 زجاجة زيت بدون وجود فواتير ضريبية، توضح سعر السلعة وعدم تدوين سعر السلعة على المنتج بالمخالفة للوائح.

كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة، والتى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، وأسفرت عن ضبط 619 متهماً هاربين من أحكام قضائية بالحبس .

كما تم تحرير 2320 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.