ضبط 57 قضية سلاح نارى ومخدرات وتنفيذ 215 حكما قضائيا فى حملة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

داهمت مديرية أمن الجيزة، عددا من البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة عن ضبط 57 قضية سلاح نارى غير مرخص ومواد مخدرة، بالإضافة إلى تنفيذ 215 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت قطاعى جنوب الجيزة وأكتوبر، والشيخ زايد، بالإضافة إلى بولاق الدكرور، وإمبابة والمنطقة الأثرية بالهرم، عن إزالة 610 مخالفات تعدى وإشغال طريق، وضبط باعة جائلين، وتحرير 106 قضايا تموينية، ضبط بها كميات من الدواجن المجمدة واللحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.