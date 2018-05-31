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ضبط 5 هاربين من 74 حكما خلال حملة أمنية بشبرا الخيمة والقناطر الخيرية

الخميس، 31 مايو 2018 02:03 م
ضبط 5 هاربين من 74 حكما خلال حملة أمنية بشبرا الخيمة والقناطر الخيرية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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شنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من الأحكام القضائية واجبة النفاذ بشبرا الخيمة والقناطر الخيرية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 5 هاربين من 74 حكما، وتم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
وفقا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، شن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ، بشبرا الخيمة والقناطر الخيرية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط "س. ا" الهارب من 19 حكما، و". ع" 46 سنة عاطل الهارب من 15 حكما، و"م.ع" 20 سنة، هارب من 29 حكما، و"ط.ع" 34 سنة، مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، هارب من 6 أحكام، و"ن.ج" 35 سنة، هارب من 5 أحكام، وتم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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