ضبط مسجل خطر وعاطل لسرقتهما هواتف ومتعلقات المواطنين بالإكراه فى مصر القديمة

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة مصر القديمة، القبض على مسجل خطر وعاطل، لقيامهما بسرقة المواطنين، بالإكراه حال تواجدهم فى المواصلات العامة فى مصر القديمة.

تمكن ضباط قسم شرطة مصر القديمة والقوة المرافقة من ضبط كلا من كريم .ح.م.م.وشهرته "كريم كله" 35 سنة مسجل خطر سرقات عامه تحت رقم 17833 فئة " ج " مصر القديمة ، والسابق اتهامه فى 25 قضيه أخرهم 3814 لسنة 2013م جنح مصر القديمة " سرقة بالإكراه " وبحوزته سلاح أبيض " مطواة قرن غزال" ، 2 هاتف محمول " مجهولي المصدر "، وعاصم .ر.ر.إ. 18 سنة عاطل والسابق اتهامه في قضيتين اخرهما 4740 لسنة 2017م جنح مصر القديمة " مخدرات " ، عقب قيامهما بسرقة هاتفان محمولان ضبطا بحوزتهما كرهاً عن مواطنان تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الأول .

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أعترفا بإرتكاب 4 حوادث سرقة بالإكراه بنفس الأسلوب منها سرقة هاتف محمول ماركة هواوي كرها عن عبد اللطيف .ع.س. 47 سنة عامل حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة هاتف محمول ماركة سامسونج كرها عن محمود .ت.إ. 28 سنة سائق حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة هاتف محمول ماركة هواوي كرها عن هاني .ح.ا. 30 سنة، موظف حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام، تحت تهديد السلاح الأبيض"، وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي 3000 جنيه ، 70 دولار أمريكي ، عدد 2 فيزا كارد ، وبعض المتعلقات الشخصية كرها عن مصطفي .م.م.ف. 33 سنة مرشد سياحي حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض .

تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولي عليها بمسكن المتهم الأول وأضافا بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليه الرابع علي متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، واتهماهما بسرقتهم بالإكراه، فتحررت المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة التحقيق.