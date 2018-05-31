video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مسجل خطر وعاطل لسرقتهما هواتف ومتعلقات المواطنين بالإكراه فى مصر القديمة

الخميس، 31 مايو 2018 12:32 م
ضبط مسجل خطر وعاطل لسرقتهما هواتف ومتعلقات المواطنين بالإكراه فى مصر القديمة المتهمان بسرقة المواطنين بالاكراه فى مصر القديمة
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
إضافة تعليق

 ألقت مباحث قسم شرطة مصر القديمة، القبض على مسجل خطر وعاطل، لقيامهما بسرقة المواطنين، بالإكراه حال تواجدهم فى المواصلات العامة فى مصر القديمة.

تمكن ضباط قسم شرطة مصر القديمة والقوة المرافقة من ضبط كلا من كريم .ح.م.م.وشهرته "كريم كله" 35 سنة مسجل خطر  سرقات عامه تحت رقم 17833 فئة " ج " مصر القديمة ، والسابق اتهامه فى 25 قضيه أخرهم 3814 لسنة 2013م جنح  مصر القديمة " سرقة بالإكراه  " وبحوزته سلاح أبيض " مطواة قرن غزال" ،  2 هاتف محمول " مجهولي المصدر "، وعاصم .ر.ر.إ.  18 سنة عاطل والسابق اتهامه في قضيتين اخرهما 4740 لسنة 2017م جنح مصر القديمة " مخدرات " ، عقب قيامهما  بسرقة هاتفان محمولان ضبطا بحوزتهما كرهاً عن مواطنان تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الأول .

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أعترفا بإرتكاب 4  حوادث سرقة بالإكراه بنفس الأسلوب منها سرقة هاتف محمول ماركة هواوي كرها عن عبد اللطيف .ع.س. 47 سنة عامل حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة هاتف محمول ماركة سامسونج كرها عن محمود .ت.إ. 28 سنة سائق حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة هاتف محمول ماركة هواوي كرها عن هاني .ح.ا. 30 سنة، موظف حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام، تحت تهديد السلاح الأبيض"، وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي 3000 جنيه ، 70 دولار أمريكي ، عدد 2 فيزا كارد ، وبعض المتعلقات الشخصية كرها عن مصطفي .م.م.ف.  33 سنة مرشد سياحي   حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض .

تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولي عليها بمسكن المتهم الأول وأضافا بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليه الرابع علي متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على  المتهمين والمضبوطات، واتهماهما بسرقتهم بالإكراه، فتحررت المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

سرثقة بالاكراه

سلاح ابيض




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة