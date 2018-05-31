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ضبط لحوم وأسماك فاسدة فى حملة مكبرة بحى الشرابية

الخميس، 31 مايو 2018 12:01 م
ضبط لحوم وأسماك فاسدة فى حملة مكبرة بحى الشرابية ضبط لحوم فاسدة بحى الشرابية
كتب سيد الخلفاوى
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شن حي الشرابية، برئاسة اللواء شاكر محمد يونس، حملة مكبرة للرقابة على الشوارع ورفع الإشغالات الكائنة بها، كذلك الرقابة على الأسعار وصلاحية المنتجات المعروضة بالمحال حرصا على سلامة المواطن، وذلك بالتعاون مع  إدارة الاشغالات والبيئة وقسم الشرطة ومديريات الصحة والتموين والطب البيطري.
 
وأسفرت الحملة عن رفع الاشغالات بشارع الالايلى خاصة إشغالات المقاهى، كما تم التفتيش على مخزن مواد غذائية وتم ضبط لحوم فاسدة وتم اعدامها بحارة فضول شارع البلاك، كما تم التفتيش على ثلاجة لحفظ اللحوم والأسماك المجمدة وتم إعدام لحوم منتهية الصلاحية وكذلك إعدام أسماك منتهية الصلاحية ، وتحرير المحاضر لتلك المحلات وكذلك إيداع مضبوطات الاشغالات بمخزن الحى. 
 
وفى سياق آخر ضبط أجهزة حى الشرابية اثناء المتابعة الميدانية عربة نقل محملة بمخلفات القمامة يتم فرزها وإلقاء القمامة بالشارع ، وتم القبض على السيارة والتحفظ عليها وإيداعها بمخزن المضبوطات، كما تم عمل محضر لقائد السيارة.
 
ضبط لحوم فاسدة بحى الشرابية (1)
ضبط لحوم فاسدة بحى الشرابية 

ضبط لحوم فاسدة بحى الشرابية (2)
ضبط لحوم فاسدة بحى الشرابية 

رفع الاشغالات بحى الشرابية (2)
رفع الاشغالات بحى الشرابية

رفع الاشغالات بحى الشرابية (3)
رفع الاشغالات بحى الشرابية 

رفع الاشغالات بحى الشرابية (1)
رفع الاشغالات بحى الشرابية

ضبط لحوم فاسدة بحى الشرابية (3)
ضبط لحوم فاسدة بحى الشرابية 

 


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