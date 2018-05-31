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الخميس، 31 مايو 2018 09:26 م
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ضبط عاطلين بعد سرقتهما توك توك بالمحلة

الخميس، 31 مايو 2018 09:00 م
ضبط عاطلين بعد سرقتهما توك توك بالمحلة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث مركز المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين بعد قيامهما بسرقة توك توك أثناء تركها بالطريق السريع بدائرة المركز.

 

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد خلاء الغرباوى مأمور مركز المحلة، بتحرير مروان عبد القادر محمد عطية 15سنة سائق مقيم سكة زفتى ثان المحلة، المحضر رقم 35184جنح المركز باكتشافه سرقة التوك توك الخاص به اثناء تركه بالطريق السريع.

 

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده العميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وضباط مباحث مركز المحلة، برئاسة الرائد عمر ابو بكر رئيس وحدة مباحث المركز.

 

وتوصلت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة، احمد يوسف احمد 20سنة عاطل مقيم مركز طوخ – القليوبية، سبق اتهامه فى 4قضايا سرقة وسلاح ابيض، اسلام محمد عبد الله الشوبرى 19سنة عاطل مقيم قرية سجين مركز قطور، سبق اتهامه فى القضية رقم 34046/2017جنح أول طنطا سرقة، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة قسم أول طنطا وبحوزتهما التوك توك المسروق، وبعرضهما على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4أيام على ذمة التحقيقات.

 
 

 


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