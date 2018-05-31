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ضبط طالب بهندسة الزقازيق يؤدى امتحان الفيزياء بالثانوية الأزهرية

الخميس، 31 مايو 2018 10:52 ص
ضبط طالب بهندسة الزقازيق يؤدى امتحان الفيزياء بالثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على
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تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم الخميس، لجان معهد 6 أكتوبر بنين، لمتابعة سير امتحان الفيزياء للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية، وخلال تفقده اللجنة تم ضبط طالب بكلية هندسة الزقازيق يؤدى الامتحان بدل طالب آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمه للشرطة وإلغاء امتحان الطالب الثانوى واعتبار العام عام رسوب.

كما تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم الخميس، معهد فتيات 6 أكتوبر، الذى يضم أربعة معاهد وهى معاهد 6 أكتوبر ومعهد فتيات زايد ومعهد الهدى الخاص ومعهد الحصرى الخاص، الذى يضم 11 لجنة علمى و8 لجان أدبى، لمتابعة سير امتحان مادة الفيزياء للقسم العلمى.

واستطلع رئيس القطاع آراء الطالبات فى مستوى امتحان الفيزياء، حيث اختلفت الآراء ما بين صعوبة وتوسط مستوى الامتحان.


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قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية




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