video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ضبط صاحبى شركة بالفيوم متهمين بالنصب على مواطنين فى 20 مليون جنيه

الخميس، 31 مايو 2018 11:20 ص
ضبط صاحبى شركة بالفيوم متهمين بالنصب على مواطنين فى 20 مليون جنيه اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم
الفيوم - رباب الجالى
إضافة تعليق

تقدم 4 مواطنين ببلاغ للأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بتضررهم وآخرين من صاحبى شركة مواد غذائية بمدينة الفيوم، بعد دخولهم معهما فى شراكة بمبلغ 20 مليون جنيه، وتوقفهما عن دفع الأرباح، وامتناعهما عن رد المبلغ الأصلى.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بورود بلاغ من "أحمد م ج" 58 سنة موجه بالتربية والتعليم، و"هاشم ع ق" 40 سنة، حاصل على دبلوم، و"على م أ" 23 سنة فلاح، و"أبو الحارث ع ع" 59 سنة، جزار، ضد "سيد ب ج" 43 سنة، صاحب شركة للمواد الغذائية وشقيقه "أحمد ب ج" 46 سنة شريك بذات الشركة، مقيمان فيديمين مركز سنورس، لتلقيهما أموالا منهم بلغت 20 مليونا و450 ألف جنيه بقصد استثمارها فى تجارة المواد الغذائية بالشركة بنظام الأرباح المتفاوتة من قيمة المبالغ المودعة، وتوقفهما عن سداد الأرباح وامتناعهما عن رد المبلغ الأصلى.

تم ضبط المتهمين وأقرا بارتكاب الواقعة وعجزهما عن السداد، لتعرضهما للخسائر، وتحرر محضرا بالواقعة قيد برقم 3481 لسنة 2018 إدارى قسم الفيوم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع سيدة وإصابة 3 أطفال فى انهيار سقف منزلهم بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة