ضبط صاحبى شركة بالفيوم متهمين بالنصب على مواطنين فى 20 مليون جنيه

تقدم 4 مواطنين ببلاغ للأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بتضررهم وآخرين من صاحبى شركة مواد غذائية بمدينة الفيوم، بعد دخولهم معهما فى شراكة بمبلغ 20 مليون جنيه، وتوقفهما عن دفع الأرباح، وامتناعهما عن رد المبلغ الأصلى.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بورود بلاغ من "أحمد م ج" 58 سنة موجه بالتربية والتعليم، و"هاشم ع ق" 40 سنة، حاصل على دبلوم، و"على م أ" 23 سنة فلاح، و"أبو الحارث ع ع" 59 سنة، جزار، ضد "سيد ب ج" 43 سنة، صاحب شركة للمواد الغذائية وشقيقه "أحمد ب ج" 46 سنة شريك بذات الشركة، مقيمان فيديمين مركز سنورس، لتلقيهما أموالا منهم بلغت 20 مليونا و450 ألف جنيه بقصد استثمارها فى تجارة المواد الغذائية بالشركة بنظام الأرباح المتفاوتة من قيمة المبالغ المودعة، وتوقفهما عن سداد الأرباح وامتناعهما عن رد المبلغ الأصلى.

تم ضبط المتهمين وأقرا بارتكاب الواقعة وعجزهما عن السداد، لتعرضهما للخسائر، وتحرر محضرا بالواقعة قيد برقم 3481 لسنة 2018 إدارى قسم الفيوم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.