ضبط حالة ثانية بكفر الشيخ لطالب يمتحن مكان آخر بالثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

رصدت غرف عمليات امتحان الثانوية الأزهرية قيام طالب بأداء امتحان الفيزياء بدلا من طالب آخر بكفر الشيخ وعلى الفور تم عمل مذكرة بالواقعة وتسليمه للشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية، بالإضافة إلى إلغاء امتحان طالب الثانوى واعتبار العام عام رسوب.

وخلال الجولة قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، للطلاب: "لن نسمح بالغش فهو أمر مخالف لطبعنا وأعداءنا هم من يبثونه فينا لكى نتمرد على مدرسنا وأهلنا خلوا عندكم وعي".

وتعد تلك الحالة الثانية اليوم بعد ضبط طالب صباح اليوم بمعهد 6 أكتوبر بكلية الهندسة يؤدى الامتحان مكان طالب آخر.