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الخميس، 31 مايو 2018 05:29 ص
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صور..ولاية تكساس تعلن عن برنامج بقيمة 110 مليون دولار لحماية الطلاب من المسلحين

الخميس، 31 مايو 2018 04:00 ص
صور..ولاية تكساس تعلن عن برنامج بقيمة 110 مليون دولار لحماية الطلاب من المسلحين جريج أبوت حاكم ولاية تكساس الأمريكية
واشنطن أ ش أ
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كشف حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، عن برنامج قيمته 110 ملايين دولار لزيادة تأمين المدارس من خلال نشر مزيد من مسؤولى الشرطة المدنية فى المؤسسات التعليمية، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعى عن كثب تحسبا لتهديدات فى أعقاب حادث إطلاق نار أوقع قتلى فى مدرسة هذا الشهر.

وقال أبوت ـ فى مؤتمر صحفى فى دالاس، أوردته قناة "سكاى نيوز" الفضائية : "الجميع فى هذه العملية (التعليمية) برمتها والجميع فى ولاية تكساس لا يريدون مطلقا أن يروا طلابا أبرياء يقتلون بالرصاص فى مدارسهم"، ومن مقترحات أبوت إلغاء قاعدة تلزم بعض مسؤولى الشرطة المدنية فى المدارس بتخزين أسلحتهم فى خزانة خلال وجودهم فيها.

وأعلن أبوت عن الخطة بعد نحو أسبوعين من قيام مراهق عمره 17 عاما بقتل عشرة من زملائه ومعلميه ببندقية صيد ومسدس فى مدرسة سانتا فى العليا بمنطقة هيوستون.

وجاءت الواقعة فى أعقاب إطلاق نار بمدرسة مارجورى ستونمان دوغلاس العليا فى باركلاند بفلوريدا فى فبراير وقتل فيه 17شخصا، أغلبهم طلاب، يذكر أن هناك قرابة 5.5 مليون طالب فى المدارس العامة بولاية تكساس الأمريكية.

جريج أبوت حاكم ولاية تكساس الأمريكية
جريج أبوت حاكم ولاية تكساس الأمريكية

 

حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت
حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت

 

حاكم ولاية تكساس الأمريكية
حاكم ولاية تكساس الأمريكية

 


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