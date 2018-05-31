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صور.. وزير التموين: إعداد خطة لإنشاء المناطق اللوجستية وعرضها على الرئيس

الخميس، 31 مايو 2018 01:45 م
صور.. وزير التموين: إعداد خطة لإنشاء المناطق اللوجستية وعرضها على الرئيس الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة - تصوير خالد كامل
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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه تم إعداد خطة استراتيجية على مستوى الدولة، بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية وعرضها على الرئيس السيسى، لافتا إلى أن الرئيس وجه بشأن تطوير منظومة التجارة الداخلية.

وأضاف الوزير خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء أحمد حامد محافظ السويس لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 30 فدانا، أن عدم وجود أسواق تجارية منظمة وأسواق جملة يعمل على عدم ضبط الأسواق قائلا: "عندنا نقص كبير فى الأسواق نصف جملة وأسواق جملة".

وأوضح أن إنشاء هذه المناطق اللوجستية والمراكز التجارية سيقلل الفاقد فى السلع بالتنسيق مع القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات تنمية التجارة الداخلية، وأن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية مرورا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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وزير التموين

الاسواق

مناطق لوجستية

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