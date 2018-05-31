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الخميس، 31 مايو 2018 10:35 م
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صور.. ملكة بريطانيا تشرف على حفل غنائى فى ساحات قصر باكنجهام

الخميس، 31 مايو 2018 09:05 م
صور.. ملكة بريطانيا تشرف على حفل غنائى فى ساحات قصر باكنجهام حفل غنائى فى قصر باكنجهام
كتب عبد الوهاب الجندى
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أشرفت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، على حفل غنائية ضخم، نظم فى ساحات قصر باكنجهام اليوم الخميس، وفق صور نشرتها وكالة رويترز.

وحضر الحفل أكثر من 8 آلاف شخص، بينهم أمراء وأميرات، كما ظهر فى الصور دوق كامبيرج الأمير ويليام، و بدأ الحفل فى الساعة الرابعة بعد الظهر عندما اجتمع أفراد من العائلة المالكة فى الشرفة الغربية لاستماع النشيد الوطنى.

الأمير وليام
الأمير وليام

 

الفرق الموسيقية
الفرق الموسيقية

 

المشاركين في الحفل
المشاركين في الحفل

 

الملكة أليزابيث الثانية
الملكة أليزابيث الثانية

 

الملكة إليزابيث تصل الحفل
الملكة إليزابيث تصل الحفل

 

الملكة تصافح الحضور
الملكة تصافح الحضور

 

حضور الحفل
حضور الحفل

 

ساحة قصر باكنغهام
ساحة قصر باكنغهام

 

ملكة بريطانيا ترحب بالحضور
ملكة بريطانيا ترحب بالحضور

 

ملكة بريطانيا
ملكة بريطانيا

 

مئات المشاركين في الحفل
مئات المشاركين في الحفل

 

ويليام دوق كامبريدج
ويليام دوق كامبريدج

 

 

 


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دوق كامبيرج

الامير ويليام

الملكة اليزابيث

قصر باكنحهام

بريطانيا




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