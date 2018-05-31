صور.. ملكة بريطانيا تشرف على حفل غنائى فى ساحات قصر باكنجهام

كتب عبد الوهاب الجندى

أشرفت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، على حفل غنائية ضخم، نظم فى ساحات قصر باكنجهام اليوم الخميس، وفق صور نشرتها وكالة رويترز.

وحضر الحفل أكثر من 8 آلاف شخص، بينهم أمراء وأميرات، كما ظهر فى الصور دوق كامبيرج الأمير ويليام، و بدأ الحفل فى الساعة الرابعة بعد الظهر عندما اجتمع أفراد من العائلة المالكة فى الشرفة الغربية لاستماع النشيد الوطنى.



الأمير وليام



الفرق الموسيقية



المشاركين في الحفل



الملكة أليزابيث الثانية



الملكة إليزابيث تصل الحفل



الملكة تصافح الحضور



حضور الحفل



ساحة قصر باكنغهام



ملكة بريطانيا ترحب بالحضور



ملكة بريطانيا



مئات المشاركين في الحفل