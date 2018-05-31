صور..مظاهرات ضد المدعى العام بجورجيا بعد فشله فى تحقيق متعلق بجريمة قتل

كتب عبد الوهاب الجندى

تظاهر آلاف الأشخاص أمام مقر البرلمان الجورجى فى العاصمة تبليسي، اليوم الخميس، حيث أضاء المحتجون أنوار هواتفهم للمطالبة بإقالة المدعى العام فى البلاد.

ويحتج المواطنون فى جورجيا ضد المدعى العام فى البلاد، منذ نحو أسبوع، على خليفة التحقيق الغير عادل فى قضية قتل مراهقين فى ديسمبر 2017، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

ولم تتوصل تحقيقات "إيراكلى شوتادزه"، المدعى العام فى بلجيكا، إلى معرفة الجناة أو معاقبة أى شخص ممن شاركوا فى قتل الشابين المراهقين العام الماضى.



الشرطة والمتظاهرين



انتشار الشرطة



جانب من التظاهر



رئيس الادعاء في جورجيا



كلمة رئيس الادعاء في جورجيا



متظاهر يشير بعلامة السقوط



مسيرة في الشارع



مظاهرات أمام مبنى البرلمان