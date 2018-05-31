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الخميس، 31 مايو 2018 08:50 م
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صور..مظاهرات ضد المدعى العام بجورجيا بعد فشله فى تحقيق متعلق بجريمة قتل

الخميس، 31 مايو 2018 08:06 م
صور..مظاهرات ضد المدعى العام بجورجيا بعد فشله فى تحقيق متعلق بجريمة قتل صور..مظاهرات ضد المدعى العام بجورجيا
كتب عبد الوهاب الجندى
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تظاهر آلاف الأشخاص أمام مقر البرلمان الجورجى فى العاصمة تبليسي، اليوم الخميس، حيث أضاء المحتجون أنوار هواتفهم للمطالبة بإقالة المدعى العام فى البلاد.

ويحتج المواطنون فى جورجيا ضد المدعى العام فى البلاد، منذ نحو أسبوع، على خليفة التحقيق الغير عادل فى قضية قتل مراهقين فى ديسمبر 2017، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

ولم تتوصل تحقيقات "إيراكلى شوتادزه"، المدعى العام فى بلجيكا، إلى معرفة الجناة أو معاقبة أى شخص ممن شاركوا فى قتل الشابين المراهقين العام الماضى.

 

الشرطة والمتظاهرين
الشرطة والمتظاهرين

 

انتشار الشرطة
انتشار الشرطة

 

جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

 

رئيس الادعاء في جورجيا
رئيس الادعاء في جورجيا

 

كلمة رئيس الادعاء في جورجيا
كلمة رئيس الادعاء في جورجيا

 

متظاهر يشير بعلامة السقوط
متظاهر يشير بعلامة السقوط

 

مسيرة في الشارع
مسيرة في الشارع

 

مظاهرات أمام مبنى البرلمان
مظاهرات أمام مبنى البرلمان

 

مظاهرات جورجيا
مظاهرات جورجيا

 


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