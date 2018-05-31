صور.. مظاهرات ضد الفساد بالعاصمة الكينية نيروبى

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شارك مئات الأشخاص فى العاصمة الكينية نيروبى، اليوم الخميس فى وقفة ضد الفساد، بعد أن ألقت السلطات الكينية القبض على رئيس هيئة حكومية وآخرين، فى إطار تحقيق فى سرقة نحو 100 مليون دولار فى وقت سابق، والقبض على مسؤولين فى قضية فساد تعد خطوة نادرة من نوعها فى بلد يسود فيه الفساد.

وتعهد الرئيس أوهورو كينياتا بالقضاء على الفساد عندما انتخب لأول مرة عام 2013 لكن منتقدين قالوا إنه تباطأ فى ملاحقة كبار المسؤولين.

وقال شاهد من رويترز إن سيارة تابعة للحكومة أحضرت ريتشارد ندوباى مدير عام الهيئة الوطنية للشباب وعددا من الأشخاص إلى مركز شرطة فى حى موثايجا فى نيروبى اليوم الاثنين. وكانت رؤوس كل المقبوض عليهم مغطاة.



جانب من التظاهرات



جانب من المظاهرات



مظاهرات ضد الفساد بالعاصمة الكينية نيروبى



مظاهرات فى كينيا