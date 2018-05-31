video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرات ضد الفساد بالعاصمة الكينية نيروبى

الخميس، 31 مايو 2018 02:00 م
صور.. مظاهرات ضد الفساد بالعاصمة الكينية نيروبى مظاهرات ضد الفساد بالعاصمة الكينية نيروبى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

شارك مئات الأشخاص فى العاصمة الكينية نيروبى، اليوم الخميس فى وقفة ضد الفساد، بعد أن ألقت السلطات الكينية القبض على رئيس هيئة حكومية وآخرين، فى إطار تحقيق فى سرقة نحو 100 مليون دولار فى وقت سابق، والقبض على مسؤولين فى قضية فساد تعد خطوة نادرة من نوعها فى بلد يسود فيه الفساد.

وتعهد الرئيس أوهورو كينياتا بالقضاء على الفساد عندما انتخب لأول مرة عام 2013 لكن منتقدين قالوا إنه تباطأ فى ملاحقة كبار المسؤولين.

وقال شاهد من رويترز إن سيارة تابعة للحكومة أحضرت ريتشارد ندوباى مدير عام الهيئة الوطنية للشباب وعددا من الأشخاص إلى مركز شرطة فى حى موثايجا فى نيروبى اليوم الاثنين. وكانت رؤوس كل المقبوض عليهم مغطاة.

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

مظاهرات ضد الفساد بالعاصمة الكينية نيروبى
مظاهرات ضد الفساد بالعاصمة الكينية نيروبى

 

مظاهرات فى كينيا
مظاهرات فى كينيا

 

وقفة ضد الفساد فى كينيا
وقفة ضد الفساد فى كينيا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كينيا تلقى القبض على 17 مسؤولا فى إطار تحقيق فساد

نيروبى

كينيا

أخبار كينيا

أخبار العالم اليوم

الفساد




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة