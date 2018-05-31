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صور.. ماكرون: قرار أمريكا بشأن الرسوم الجمركية خطأ.. وكندا تتوعد بالانتقام

الخميس، 31 مايو 2018 09:28 م
صور.. ماكرون: قرار أمريكا بشأن الرسوم الجمركية خطأ.. وكندا تتوعد بالانتقام الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون
(رويترز) (أ ف ب)
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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على صادرات المعادن الأوروبية خطأ وغير قانوني.

وأضاف ماكرون أنه سيتحدث إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن هذا الموضوع فى وقت لاحق اليوم الخميس.

وقال الرئيس الفرنسى "هذا القرار ليس فقط غير قانونى بل أيضا خطأ فى جوانب كثيرة"، مضيفا أن الولايات المتحدة ترد على الاختلالات العالمية بنزعة قومية اقتصادية وتجارية، ومضى قائلا: "القومية الاقتصادية تقود إلى الحرب".

فى السياق ذاته، قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند اليوم الخميس إن كندا ستفرض رسوما جمركية انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة 16.6 مليار دولار كندى (12.8 مليار دولار أمريكي) وستطعن فى رسوم الاستيراد الأمريكية على الصلب والألومنيوم بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ومنظمة التجارة العالمية.

وقال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو فى مؤتمر صحفى: "علينا أن نعتقد أنه فى مرحلة ما ستسود رجاحة العقل".

وكان ترودو يتحدث بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة رسوم استيراد على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وقال: "مما يؤسف له أن الإجراءات التى اتخذتها اليوم الحكومة الأمريكية لا يبدو أنها تسير فى ذلك الاتجاه".

الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون

 

جانب من الكلمة
جانب من الكلمة

 

كلمة ماكرون
كلمة ماكرون

 

 


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