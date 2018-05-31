صور.. مائدة إفطار للطلاب الوافدين من 70 جنسية بدعوة أستاذ بإعلام الأزهر

أقامت مؤسسة حمدى طه، ومسجد الرحمة التابع لها بمدينة نصر، مائدة إفطار للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر.

دعا لحفل الإفطار حمدى طه الأستاذ بإعلام جامعة الأزهر، حيث حضرها الدكتور أشرف عطية نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد الصبور فاضل عميد إعلام الأزهر، والدكتور محمد وهدان رئيس قسم الإعلام لبنات الأزهر.

سبق الإفطار مدائح دينية وأناشيد إسلامية للفرقة الإندونيسية وإلقاء كلمات للأساتذة والوافدين وتلاوة قرآنية.

وقال الدكتور عبد الصبور فاضل عميد إعلام الأزهر، إن الطلاب الوافدين هم قوة مصر الناعمة وهم أبناء مصر والأزهر الذين نعتز بهم.

وأضاف الدكتور محمد وهدان، رئيس قسم الإعلام لبنات الأزهر، أنه يوجه الشكر لكل من حضر سواء كان أستاذا أو وافدا لكون الجميع أسرة واحدة.

من جانبه أوضح الشيخ محمد مبارك حسين رئيس طلاب الهند بمصر، أنه لم ير مثل هذا الجيد الذى يجمع الطلاب من أكثر من 70 جنسية طائرة واحدة.

ووجه حسين الشكر المنظمون والأزهر ولمصر والرئيس ورئيس جامعة الأزهر ودكتور حمدى طه الأزهرى داعيا الله أن يحفظ الجميع والعالم الإسلامى بخير.















































