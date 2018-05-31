صور.. ضبط مخزن لحوم مجهولة المصدر بمدينة نصر قبل بيعها للمواطنين

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط مخزن للحوم المجمدة بمدينة نصر، بداخلها 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر.

ضبط مخزن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بمدينة نصر





مخزن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بمدينة نصر



وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن "محمد ا م ا" 26 سنة مسئول عن مخزن للحوم المجمده كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، يدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية لحوم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مخزن لحوم مجمدة مجهولة المصدر

مخزن لحوم مجمدة مجهولة المصدر

بإجراء التحريات تبين المعلومات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على كمية من اللحوم وزنت 3 أطنان منها 1.500 طن لحوم، 500 كيلو دهن، 500 كيلو دواجن، و500 كيلو حواوشى، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمى وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

مخزن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بمدينة نصر

مخزن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بمدينة نصر

بمواجهته، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط مخزن لحوم مجمدة مجهولة المصدر