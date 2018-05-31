صور..سفير مصر بموسكو يتابع إجراءات استقبال المنتخب المصرى فى كأس العالم

كتب أحمد جمعة

توجه السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا إلى مدينة جروزنى على رأس وفد يضم كل من أيمن موسى المستشار الإعلامي ومحمد رأفت سكرتير أول السفارة لتفقد الإجراءات والاستعدادات لاستقبال الفريق القومي المصرى فى معسكره فى جروزنى والإطمئنان على كافة الإستعدادات الأخرى المتعلقة بالمشجعين والإعلاميين.

وقد كان فى استقبال الوفد المصرى عدد كبير من كبار المسئولين في الشيشان بما في ذلك نائب رئيس الوزراء حسن حكيموف ووزير الإعلام والإتصال الخارجى جمبولات عمروف ووزير الرياضة وعمدة جروزني ومدير مطار جروزني حيث بدأت الزيارة بتفقد المطار والإطمئنان على كافة التسهيلات وإجراءات الوصول والجوازات ومراجعة الإجراءات الكفيلة بسرعة التعامل مع البعثة وتسهيل خروجها والأمتعة المصاحبة لها.

ثم توجه الوفد بصحبة الوزراء لتفقد الملعب حيث كان فى استقبالهم مدير الإستاد الذى أكد أنه إستقبل لتوه بعثة تفقدية من الفيفا والتى أقرت ان هذا الملعب يعتبر هو أفضل الملاعب المقدمة لكافة الفرق المشاركة في البطولة حيث تعبر أرضية الملعب الأفضل وتم تنفيذها على أعلى المعايير المتعارف عليها دوليا.

كما تم تفقد كافة الخدمات في الأستاد من غرف خلع الملابس وغرف التلقين والإجتماعات والتدليك والمرآب ومداخل ومخارج الأستاد إلى جانب الإجراءات الأمنية التى سيتم تطبيقها خلال تواجد الفريق المصرى.

وتوجه الوفد بعد ذلك إلى الفندق الذي سيقيم فيه الفريق القومي المصري حيث تمت مراجعة كافة الخدمات والتسهيلات المقدمة وكل ما تم إعداده لتلبية إحتياجات الفريق سواء من ناحية غرف الإقامة أو الصالات الرياضية وحمام السباحة والمطاعم والمطبخ أو قاعات الاجتماعات والتلقين الفنى، كما تم استعراض الأجراءات الأمنية التى سيتم توفيرها في الفندق.

وأكد الفندق انه قام بالإستعانة بفريق من المصريين بمختلف أقسام الفندق للإشراف على كافة الخدمات التى سيقدمها الفندق للفريق المصري أثناء تواجده في جروزنى.

كما إلتقى الوفد المصري برئاسة السفير إيهاب طلعت نصر بالسادة نائب رئيس الوزراء ووزراء الإتصال الخارجى والإعلام، والرياضة، والسياحة، وعمدة جروزنى، ورئيس مكتب التمثيل الإقليمى للخارجية الروسية فى جروزنى وتم خلال اللقاء مراجعة كل ما تقدم بما في ذلك الإتفاق على التسهيلات التى سيتم تقديمها لبعثة المنتخب والإعلاميين والصحفيين والمشجعين المصريين أثناء تواجدهم فى جروزنى.

وكان السيد محمد داوودوف رئيس البرلمان الشيشانى رئيس اللجنة الرسمية المكلفة بالإعداد لاستقبال المنتخب المصرى الوطنى قد أقام مأدبة إفطار للسفير والوفد المصرى حيث فاجأ الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف الوفد بحضور المأدبة بنفسة وأكد على انه أصدر تعليمات مشددة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للفريق القومى المصرى والوفد الإعلامى والصحفى وتوفير أفضل معاملة للمشجعين.

كما أكد أنه كلف رئيس البرلمان بنفسه لترأس اللجنة التى تم تشكيلها خصيصا للسهر على راحة وخدمة المصريين أثناء تواجدهم في الشيشان.