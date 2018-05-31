video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. تزايد حالات الإغماء مع استمرار الموجه الحارة فى باكستان

الخميس، 31 مايو 2018 12:41 م
صور.. تزايد حالات الإغماء مع استمرار الموجه الحارة فى باكستان مواطنو باكستان يلجأون إلى المياه
كتب محمد جمال - تصوير رويترز و أف ب
إضافة تعليق

مع استمرار الموجه الحارة التى تشهدها باكستان، شهدت البلاد عشرات الحالات من الإغماءات بسبب الحر الشديد، والتى نالت أكبر عدد من كبار السن والمرضى.

ولجأ عشرات المواطنون فى باكستان إلى السباحة فى البرك وشلالات المياه بسبب استمرار الموجه الحارة الشديدة التى تضرب البلاد.

ورفعت السلطات الباكستانية حالة التأهب القصوى بسبب هذه الموجه.

وقالت منظمة للرعاية الاجتماعية فى باكستان إن موجة حر أودت بحياة 65 شخصا فى مدينة كراتشى بجنوب البلاد فى الأيام الثلاثة الماضية وسط مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات فى ظل استمرار الموجة.

وتزامنت الموجة الحارة مع انقطاع للكهرباء وحلول شهر رمضان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحرارة وصلت إلى 44 درجة مئوية أمس الاثنين.

وقال فيصل إدهى الذى يدير مؤسسة إدهى المشغلة لعدد من المشارح وخدمة إسعاف فى أكبر مدن باكستان إن أغلب الأشخاص المتوفين لقوا حتفهم فى مناطق فقيرة من المدينة.

ومع ذلك فإن التقارير عن سقوط وفيات نتيجة الموجة الحارة تلك ستثير حالة من القلق وسط مخاوف من تكرار موجة مماثلة فى 2015 أودت بحياة ما لا يقل عن 1300 مسن ومريض.

أحد الأطفال يسبح فى المياه
أحد الأطفال يسبح فى المياه

 

إغماءات
إغماءات

 

القفز فى المياه
القفز فى المياه

 

اللجوء إلى المياه
اللجوء إلى المياه

 

المواطنون يلجأون إلى البرك والمستنقعات
المواطنون يلجأون إلى البرك والمستنقعات

 

جانب من الموجه الحارة فى باكستان
جانب من الموجه الحارة فى باكستان

 

حالات إغماء
حالات إغماء
 
استخدام الشمسيات
استخدام الشمسيات

 

رش المياه
رش المياه

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مواطنو باكستان يهربون من الحر الشديد للمياه والسلطات ترفع حالة التأهب

باكستان

أخبار باكستان

الموجه الحارة

الحر الشديد




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة