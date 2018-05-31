صور العالم هذا المساء.. أمريكا تشن حرب تجارية على الدول.. الاتحاد الأوروبى يتعهد بالرد وكندا تتوعد بالانتقام وفرنسا: قرار خطأ.. أحزاب إيطاليا تتفق على تشكيل حكومة..مظاهرات للمطالبة بإقالة المدعى العام فى جورجيا

إعداد عبد الوهاب الجندى

تصاعدت حدة الحرب التجارية بين أمريكا وعدد من الدولة، وتعهد الاتحاد الأوروبى فرض رسوم كبيرة على عشرات المنتجات الأمريكية منها التبغ والويسكى وملابس الجينز والدراجات النارية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب (25%) والألومنيوم (10%)، وأعتبرت فرنسا أن القرار الأمريكى خاطئ وغير قانونى، وإلى التفاصيل:-

ماكرون: قرار أمريكا بشأن الرسوم الجمركية خطأ.. وكندا تتوعد بالانتقام



فى فرنسا، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على صادرات المعادن الأوروبية خطأ وغير قانوني.

وأضاف ماكرون أنه سيتحدث إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن هذا الموضوع فى وقت لاحق اليوم الخميس.

وقال الرئيس الفرنسى "هذا القرار ليس فقط غير قانونى بل أيضا خطأ فى جوانب كثيرة"، مضيفا أن الولايات المتحدة ترد على الاختلالات العالمية بنزعة قومية اقتصادية وتجارية، ومضى قائلا: "القومية الاقتصادية تقود إلى الحرب".

فى السياق ذاته، قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند اليوم الخميس إن كندا ستفرض رسوما جمركية انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة 16.6 مليار دولار كندى (12.8 مليار دولار أمريكي) وستطعن فى رسوم الاستيراد الأمريكية على الصلب والألومنيوم بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ومنظمة التجارة العالمية.

وقال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو فى مؤتمر صحفى: "علينا أن نعتقد أنه فى مرحلة ما ستسود رجاحة العقل".

وكان ترودو يتحدث بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة رسوم استيراد على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وقال: "مما يؤسف له أن الإجراءات التى اتخذتها اليوم الحكومة الأمريكية لا يبدو أنها تسير فى ذلك الاتجاه".



الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون



جانب من الكلمة



كلمة ماكرون

الحزبان الفائزان فى الانتخابات الإيطالية يتوصلان لاتفاق حول الحكومة



وإلى إيطاليا، أعلن لويجى دى مايو زعيم حزب خمس نجوم (المناهض للمؤسسات) وماتيو سالفينى زعيم حزب الرابطة (يمين متشدد)، مساء الخميس التوصل إلى اتفاق جديد لحكومة وحدة.

وقالا فى بيان نشرته حركة خمس نجوم بعد مفاوضات مطولة "توفرت كافة شروط تشكيل حكومة سياسية، حركة خمس نجوم والرابطة".

وأضاف سالفينى عبر فيسبوك: "التزام وتناغم وعمل وصبر ومنطق والبذل من أجل الأفضل للإيطاليين. يبدو اننا توصلنا إلى ذلك أخيرا بعد الكثير من العراقيل والهجمات والتهديدات والأكاذيب".

فى هذه الأثناء، استدعى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، كارلو كوتاريلى الذى كان كلفه الإثنين بتشكيل حكومة كفاءات لقيادة البلاد إلى انتخابات جديدة لكنه جمد تشكيل فريقه لإفساح المجال أمام مباحثات جديدة بين الحزبين اللذين يملكان الغالبية فى البرلمان.

والأرجح أن يعيد كوتاريلى خطاب التكليف للرئيس الذى يفترض أن يكلف مجددا جوسيبى كونتي، وكان هذا الأخير تخلى عن المهمة الأحد بعد فيتو الرئيس على ترشيحه باولو سافونا الخبير الاقتصادى المناهض لليورو، وزيرا للمالية.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية فان سالفينى ودى مايو توافقا على اسم مرشح آخر لوزارة المالية لكنهما رشحا سافونا وزيرا للشؤون الأوروبية.



الرئيس الإيطالى وكونتي



المسئول الإيطالى كارلو كوتاريلي



رئيس الوزراء الإيطالي المعين كونتي

مظاهرات ضد المدعى العام بجورجيا بعد فشله فى تحقيق متعلق بجريمة قتل



وفى جورجيا، تظاهر آلاف الأشخاص أمام مقر البرلمان الجورجى فى العاصمة تبليسي، اليوم الخميس، حيث أضاء المحتجون أنوار هواتفهم للمطالبة بإقالة المدعى العام فى البلاد.

ويحتج المواطنون فى جورجيا ضد المدعى العام فى البلاد، منذ نحو أسبوع، على خليفة التحقيق الغير عادل فى قضية قتل مراهقين فى ديسمبر 2017، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

ولم تتوصل تحقيقات "إيراكلى شوتادزه"، المدعى العام فى بلجيكا، إلى معرفة الجناة أو معاقبة أى شخص ممن شاركوا فى قتل الشابين المراهقين العام الماضى.



الشرطة والمتظاهرين



انتشار الشرطة



جانب من التظاهر



رئيس الادعاء في جورجيا



كلمة رئيس الادعاء في جورجيا



متظاهر يشير بعلامة السقوط



مسيرة في الشارع



مظاهرات أمام مبنى البرلمان



مظاهرات جورجيا

وزير الخارجية الأمريكى: زعيم كوريا الشمالية يستطيع اتخاذ قرارات جريئة



إلى أمريكا، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليو الخميس، إن كوريا الشمالية لم تقرر بعد ما إذا كانت مستعدة للتخلى عن برنامجها النووي، لكن زعيمها كيم جونج أون قد يكون الرجل الذى يفعل ذلك.

وأضاف بعد محادثات فى نيويورك مع الذراع اليمنى لكيم: "سيتطلب الأمر قيادة جريئة من الزعيم كيم جونج أون إذا استطعنا اغتنام هذه الفرصة مرة واحدة فى العمر لتغيير المسار بالنسبة للعالم".

وتابع: "الرئيس ترامب وأنا نعتقد أن الزعيم كيم هو من القادة الذين يمكنهم اتخاذ مثل هذه القرارات، وفى الأسابيع والأشهر المقبلة، ستكون أمامنا الفرصة لاختبار ما إذا كانت الحال كذلك أم لا".

ومضى يقول: "إننا نسير فى الاتجاه الصحيح" فى محادثات تمهيدية لعقد قمة محتملة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون".

وبعد اجتماعات فى نيويورك مع الذراع اليمنى لكيم، الجنرال كيم يونج شول، أكد بومبيو أنه لا يزال هناك "كثير من العمل".

وأضاف أن الجنرال شول سيتوجه إلى واشنطن الجمعة لتسليم رسالة من كيم إلى الرئيس الأمريكي.



كلمة وزير الخارجية الأمريكي



مايك بومبيو وزير خارجية أمريكا



مايك بومبيو



وزير الخارجية الأمريكي

ملكة بريطانيا تشرف على حفل غنائى فى ساحات قصر باكنجهام



وعن بريطانيا، أشرفت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، على حفل غنائية ضخم، نظم فى ساحات قصر باكنجهام اليوم الخميس، وفق صور نشرتها وكالة رويترز.

وحضر الحفل أكثر من 8 آلاف شخص، بينهم أمراء وأميرات، كما ظهر فى الصور دوق كامبيرج الأمير ويليام، و بدأ الحفل فى الساعة الرابعة بعد الظهر عندما اجتمع أفراد من العائلة المالكة فى الشرفة الغربية لاستماع النشيد الوطنى.



الأمير وليام



الفرق الموسيقية



المشاركين في الحفل



الملكة أليزابيث الثانية



الملكة إليزابيث تصل الحفل



الملكة تصافح الحضور



حضور الحفل



ساحة قصر باكنغهام



ملكة بريطانيا ترحب بالحضور



ملكة بريطانيا



مئات المشاركين في الحفل