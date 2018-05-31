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الخميس، 31 مايو 2018 10:35 م
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صور.. الرئيس الإيطالى يكلف "كونتى" للمرة الثانية بتشكيل الحكومة

الخميس، 31 مايو 2018 10:14 م
صور.. الرئيس الإيطالى يكلف "كونتى" للمرة الثانية بتشكيل الحكومة الرئيس الإيطالى و "كونتى"
(أ ف ب) تصوير رويترز
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طلب الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا اليوم الخميس من أستاذ القانون جوزيبى كونتى الذى يفتقر للخبرة السياسية تشكيل حكومة للمرة الثانية فى ثمانية أيام، لكنه قبل على الفور هذه المرة وقال إنه سيقدم للرئيس تشكيلته الوزارية قريبا.

وقال المتحدث الرئاسى أوجو زامبيتى إن الحكومة ستؤدى اليمين فى الرابعة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة فى روما.

وبعد أداء اليمين، سيلتمس كونتى ثقة البرلمان، حيث يملك داعموه فى الائتلاف الحاكم- حزب الرابطة اليمينى المتطرف وحركة 5-نجوم المناهضة للمؤسسات- الأغلبية فى مجلسيه.

وفى السياق ذاته، أعلن لويجى دى مايو زعيم حزب خمس نجوم (المناهض للمؤسسات) وماتيو سالفينى زعيم حزب الرابطة (يمين متشدد)، مساء الخميس التوصل إلى اتفاق جديد لحكومة وحدة.

وقالا فى بيان نشرته حركة خمس نجوم بعد مفاوضات مطولة "توفرت كافة شروط تشكيل حكومة سياسية، حركة خمس نجوم والرابطة".

وأضاف سالفينى عبر فيسبوك: "التزام وتناغم وعمل وصبر ومنطق والبذل من أجل الأفضل للإيطاليين. يبدو اننا توصلنا إلى ذلك أخيرا بعد الكثير من العراقيل والهجمات والتهديدات والأكاذيب".

فى هذه الأثناء، استدعى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، كارلو كوتاريلى الذى كان كلفه الإثنين بتشكيل حكومة كفاءات لقيادة البلاد إلى انتخابات جديدة لكنه جمد تشكيل فريقه لإفساح المجال أمام مباحثات جديدة بين الحزبين اللذين يملكان الغالبية فى البرلمان.

والأرجح أن يعيد كوتاريلى خطاب التكليف للرئيس الذى يفترض أن يكلف مجددا جوسيبى كونتي، وكان هذا الأخير تخلى عن المهمة الأحد بعد فيتو الرئيس على ترشيحه باولو سافونا الخبير الاقتصادى المناهض لليورو، وزيرا للمالية.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية فان سالفينى ودى مايو توافقا على اسم مرشح آخر لوزارة المالية لكنهما رشحا سافونا وزيرا للشؤون الأوروبية.

الرئيس الإيطالى وكونتي
الرئيس الإيطالى وكونتي

 

المسئول الإيطالى كارلو كوتاريلي
المسئول الإيطالى كارلو كوتاريلي

 

رئيس الوزراء الإيطالي المعين كونتي
رئيس الوزراء الإيطالي المعين كونتي

 

       

 


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