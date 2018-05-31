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صور..البرلمان الإسبانى يجرى تصويتا لسحب الثقة من رئيس الوزراء

الخميس، 31 مايو 2018 12:02 م
صور..البرلمان الإسبانى يجرى تصويتا لسحب الثقة من رئيس الوزراء البرلمان الإسبانى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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بدأ البرلمان الإسبانى اليوم الخميس، مناقشة تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ماريانو راخوى بعد فضائح فساد مرتبطة بالحزب الشعبى الذى ينتمى له.

وليس من المتوقع أن يحظى الإجراء الذى اتخذه حزب بوديموس المعارض لسياسات التقشف بتأييد الأغلبية المطلقة اللازمة من أعضاء البرلمان لإجبار راخوى على ترك منصبه، وفاز راخوى فى انتخابات العام الماضى بفترة ولاية أخرى ويقود حكومة أقلية.

ويقول حزب بوديموس الذى حصل على نحو خمس الأصوات فى انتخابات العام الماضى إن الإجراء هو تظاهرة ضد استخدام الحزب الشعبى للمال العام والمؤسسات العامة لحماية مصالحه الخاصة.

وقالت إيرين مونتيرو المتحدثة البرلمانية باسم بوديموس للمشرعين ”إسبانيا سئمت من سرقتكم والديمقراطية تطالب بالتغيير.

وأضافت ”الفساد له مقر وهو 13 خينوبا" مشيرة إلى عنوان مقر الحزب الشعبى فى مدريد.

وتورط عشرات من أعضاء الحزب الشعبى منهم وزير الاقتصاد السابق ورئيس صندوق النقد الدولى السابق رودريجو راتو فى قضايا فساد تقول أحزاب المعارضة إنها تظهر الفساد المتجذر.

وتم استدعاء راخوى للشهادة فى محاكمة أعضاء بالحزب منهم أمين الصندوق السابق لويس بارسيناس يوم 26 يوليو تموز فى أعقاب تحقيقات مطولة فى قضية رشوة حزبية. ولم يتهم بارتكاب أى مخالفات.

رئيس الوزراء الإسبانى أمام البرلمان
رئيس الوزراء الإسبانى أمام البرلمان

 

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

 

جلسة البرلمان الإسبانى
جلسة البرلمان الإسبانى

 

الحكومة الإسبانية أمام البرلمان
الحكومة الإسبانية أمام البرلمان

 

البرلمان الإسبانى
البرلمان الإسبانى

 

حكومة إسبانيا أمام البرلمان
حكومة إسبانيا أمام البرلمان

 

رئيس الوزراء الإسبانى راخوى
رئيس الوزراء الإسبانى راخوى

 

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

 


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