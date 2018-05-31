صور.. إقبال كثيف على الانتخابات العمالية بمؤسسة اﻷهرام

كتب محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى

شهدت لجان الانتخابات العمالية في مؤسسة اﻷهرام إقبالا كثيفا منذ بدء عملية التصويت، حيث اصطف الناخبون في الطابور، واحتشد العمال والإداريون والصحفيون أمام اللجان الـ 8، للإدلاء بأصواتهم.

كانت الانتخابات العمالية في المرحلة الثانية لها، بدأت اليوم الخميس، بعد توقف دام 12 عاما، لتشكل المنظمات النقابية العمالية في الدورة النقابية 2018 /2022 ، مسارا جديدا نحو الديمقراطية لاختيار العمال ممثليهم داخل التنظيم النقابى، بما يحقق الاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحرى، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.























































































