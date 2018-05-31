صور.. إقبال كثيف على الانتخابات العمالية بمؤسسة الجمهورية

كتب محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى

شهدت لجان الانتخابات العمالية في مؤسسة الجمهورية إقبالا كثيفا منذ بدء عملية التصويت، حيث اصطف الناخبون من عمال وإداريين وصحفيين أمام اللجان الثلاثة للادلاء بأصواتهم .

ويتنافس فى الانتخابات بالجمهورية 45 مرشحا، بينهم 3 على منصب الرئيس، وهم عادل طه الرئيس الحالى، وأحمد عبد الخالق، وأنور طنطاوى .

وشهدت الانتخابات تواجد المرشحين أمام اللجان ولافتات الدعاية الانتخابية تزين ساحة ومبنى الجمهورية ، وسط أنغام مكبرات الصوت على الأغانى الوطنية ، وخصصت مؤسسة الجمهورية كراسى لانتظار الناخبين تزامنا مع انطلاق ماراثون الانتخابات.

كانت بدأت الانتخابات العمالية في المرحلة الثانية لها، اليوم الخميس، بعد توقف دام 12 عاما، لتشكل المنظمات النقابية العمالية في الدورة النقابية 2018 /2022 ، مسارا جديدا نحو الديمقراطية لاختيار العمال ممثليهم داخل التنظيم النقابى، مما يحقق الاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحرى، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.