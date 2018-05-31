صور..أمن أسيوط يضبط 474سلاح نارى وينفذ 46 ألف حكم فى حملات أمنية فى 10أيام

كتب محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط، من استهداف البؤر الإجرامية خلال عشرة أيام من 19 حتى 29 من شهر مايو الجارى ، من ضبط " 474 قطعة سلاح نارى، 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، 23 متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم، وتشكيل عصابى، استهداف أطراف 10 خصومات ثأرية، إنهاء خصومة ثأرية صلحاً، وتنفيذ 46948 حكم قضائى ، وضبط 427 من العناصر الإجرامية الخطرة.

إنهاء خصومة ثأرية صلحاً بين عائلتين بدائرة مركز شرطة منفلوط ، وضبط تشكيل عصابى ضم 3 متهمين تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات مواسير مياه الشرب والصرف الصحى وتقطيعها وإعادة تصنيعها، ضبط 2 دراجة نارية مُبلغ بسرقتهما، ضبط 987 قضية تموينية متنوعة.

وضبط 6 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، تنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات خاصة ببعض العناصر الإجرامية الخطرة، ضبط 23 متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، ضبط 17 متهم، 9 متهمين بحوزتهم 4 بنادق آلية، 3 بندقية خرطوش ، طبنجة، 3 فرد محلى ، 8 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة.

وقد بلغ إجمالى العناصر الإجرامية الخطرة التى تم ضبطها 427 عنصر ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.



المتهمون بحيازه الأسلحة



المضبوطات خلال الحملات الأمنية



الهاربون من أحكام قضائية



السلاح المضبوط