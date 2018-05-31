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صحيفة فرنسية: والد الطفل الذى انقذه مهاجر مالي محتجز رهن التحقيقات

الخميس، 31 مايو 2018 02:25 م
صحيفة فرنسية: والد الطفل الذى انقذه مهاجر مالي محتجز رهن التحقيقات المهاجر المالى وماكرون
كتب: أحمد علوى
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قالت تقارير إعلامية فرنسية إنه تم إيداع والد الطفل الذى ظهر فى فيديو وهو يتدلى من شرفة بالطابق الرابع بإحدى بنايات الدائرة 18 فى العاصمة باريس رهن الاحتجاز فى مخفر الشرطة.

ومن المقرر أن يتم التحقيق مع الأب بتهمة "التهرب من مسؤولية أبوية"، فيما تم وضع الطفل فى مرفق استقبال بقرار من مكتب المدعى العام.

وقالت صحيفة " جورنال دو ديمونش" الفرنسية، إن والد الطفل كان مشغولا بلعبة "بوكيمون جو" أثناء الحادث الذى تعرض له ابنه البالغ من العمر 4 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن المدعى العام الفرنسى فرنسوا مولان قوله، "إن الطفل وجد نفسه وحيدا فى الشقة، والنافذة مفتوحة على شرفة غير محمية".

وأضاف مولان أن والد الطفل خرج لشراء بعض حاجاته، وتأخر فى العودة إلى المنزل لأنه انشغل بلعبة "بوكيمون جو"، وذكر أن هذا السلوك يعاقب عليه وفقا للمادة 227-17 من قانون العقوبات، بعامين سجنا.

وأظهر فيديو متداول على شبكة الإنترنت طفلا يتدلى من شرفة إحدى البنايات، ليقوم شاب مالى يدعى مامادو قاساما بتسلق 4 طوابق وإنقاذه، وسط ذهول الموجودين.

 


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