صحيفة تركية: 200 مليار دولار ديونا مستحقة على تركيا للبنوك الأوربية

كتب- هاشم الفخرانى

تجاوزت أسهم البنوك الأوروبية التى لها مستحقات قروض فى تركيا 200 مليار دولار بقيمة بلغت 20 % الأسبوع الماضى، بسبب الأزمة الاقتصادية التركية.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أنه على الرغم من وصف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تراجع قيمة الليرة بأنه مكيدة تحيكها القوى الخارجية، فإن الأداء المتدهور للاقتصاد التركى يقلق البنوك الأجنبية بقدر إقلاقه الشعب التركى.

وتشير بيانات بنك التسويات الدولية الذى يجمع البيانات البنكية، إلى تجاوز مستحقات القروض للبنوك الأوروبية فى تركيا 200 مليار دولار. وشهدت أسهم البنوك الأوروبية ذات الشراكة التركية تراجعا بلغ 20 % نتيجة لتراجع قيمة الليرة التركية.

وبات التراجع الحر فى قيمة الليرة الذى حدث الأيام الماضية بمثابة كابوس للبنوك الأوروبية، حيث تخشى البنوك الأوروبية التى ترى أن الاقتصاد يصدر إشارات سلبية منذ فترة طويلة من سيناريو مشابه فى تركيا للانهيار الكبير الذى شهده وول ستريت مطلع الألفية الثالثة.