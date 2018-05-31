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شرطة هولندا تقتل رجلا يحمل فأسًا ويهدد بشن أعمال دموية

الخميس، 31 مايو 2018 12:44 ص
شرطة هولندا تقتل رجلا يحمل فأسًا ويهدد بشن أعمال دموية الشرطة الهولندية
كتب: أحمد علوى
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تمكنت الشرطة الهولندية من قتل رجل كان يحمل فأسًا بالقرب من مدينة روتردام.

ووفقًا لموقع الإلكترونى لقناة بلجيك 24 البلجيكية، فإن الشرطة الهولندية تلقت بلاغا يفيد بأن رجلا خرج إلى شرفته يحمل فأسا ويتلفظ بتهديدات بالقتل واعتزامه شن عمل دموى، وكان يصرخ "الله أكبر".

ومن جانبهم حاول الضباط تحذير الشخص ولكنه رفض الانصياع لأوامر الشرطة فقررت قوة التدخل السريع اقتحام المنزل لاعتقاله .

وهدد الرجل الشرطة مصيبًا أحدهم وحاول رجال الشرطة السيطرة على الرجل بواسطة مسدس، ولكن الأمر لم يجد نفعًا، فاضطر الضباط لإطلاق النار وإصابة الرجل الذى توفى متأثرًا بجراحه فى المستشفى.

 

 


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