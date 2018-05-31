شرريف إسماعيل يوقع مذكرة تفاهم الآلية الأفريقية.. ويؤكد: مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها

كتبت هند مختار

وقع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين مصر ولجنة رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، المنبثقة من المنتدى الأفريقى لمراجعة النظراء التابع للاتحاد الأفريقى، والتى يمثلها إبراهيم جمبارى وزير خارجية نيجيريا الأسبق وعضو لجنة الشخصيات البارزة فى الآلية، وذلك فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بزيارات بعثات التقييم والمراجعة إلى جمهورية مصر العربية.

وتأتى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بحضور وزيرى التضامن الاجتماعى، والتخطيط، وعدد من سفراء الدول الأفريقية، ورئيس اللجنة الوطنية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، تأكيداً على حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها وفقاً لعضويتها فى المنتدى، وإدراكاً للمبادئ والأهداف الموضحة فى الميثاق التأسيسى للاتحاد الأفريقى، وتنفيذاً للغرض الرئيسي للآلية والذى يتمثل فى تشجيع تبنى السياسات والمعايير والممارسات التى تؤدى إلى الاستقرار السياسي، والنمو الاقتصادى المرتفع، بالإضافة إلى التنمية المستدامة، والتكامل الإقتصادي شبه الإقليمى والقارى من خلال مشاركة الخبرات وتعزيز الممارسات الناحجة وافضل الممارسات بما فى ذلك تحديد أوجه القصور وتقدير احتياجات بناء القدرات.

ويذكر أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء هى مبادرة أفريقية خالصة تبناها عدد من رؤساء الدول الأفريقية وفى مقدمتها مصر، وتعنى بموضوعات الحوكمة وتدعيم مسيرة الحكم الرشيد فى القارة الأفريقية، وتختص بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الإقتصادية والادارة، بالإضافة إلى حوكمة الشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تقوم الدول الاعضاء فى الآلية بعملية تقييم ذاتى بشكل طوعى لادائها فى المجالات الاربعة السابقة.

وتضمنت مذكرة التفاهم مراحل عملية مراجعة النظراء، وما تشمله من عملية مراجعة تحت إشراف ومتابعة اللجنة الوطنية للحوكمة والتى تضم مجموعة من العناصر الحكومية المصرية بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى.