شاهد فى دقيقة.. 11 شركة أجنبية تفر من جحيم العقوبات الأمريكية على إيران

إعداد ـ إسراء أحمد فؤاد ـ تصميم ـ محمود بكر

عقب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية فى الثامن من مايو الجارى من الاتفاقية النووية المبرمة بين إيران والقوى الدولية فى يوليو 2015، ظهرت أولى تداعيات هذا الانسحاب فى أزمة اقتصادية كبيرة ستواجه طهران الفترة المقبلة وهى الخاصة بمغادرة الشركات الأجنبية أراضيها وتخليها عن استثماراتها، تجنبا للعقوبات الأمريكية التى تم إعادة العمل بها ضد طهران.

وغادرت بعض الشركات الغربية إيران بالفعل، وقالت أخرى إنها قد تضطر للمغادرة فى وقت لاحق، ويلقى الفيديو الضوء على أبرز 11 شركات هربوا من جحيم العقوبات.

- بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى هربت أغلب الشركات الأجنبية من إيران.

- أبرز الشركات الأجنبية التى تركت إيران بسبب العقوبات هى :

- شركة إيه بى مولر - ميرسك أكبر شركة شحن للحاويات أغلقت نشاطها امتثالاً للعقوبات الأمريكية.

- شركات (CMA-CGM) و(Evergreen) للشحن هربت من إيران.

- أوقفت شركة مايرسك الدنماركية للشحن جميع أنشطتها التجارية مع طهران.

- انسحبت شركة توتال للنفط والغاز الفرنسية من مشروع للتنقيب عن الغاز فى حقل بارس.

- أوقفت شركة الصلب الإيطالية دانييلى تنفيذ عقود لصالح إيران بقيمة 1.5 مليار يورو.

- أوقفت شركة ساغا إينرجى النرويجية للطاقة الشمسية تنفيذ عقد بقيمة 2.5 مليار يورو.

- إلغاء تراخيص شركتى بوينج وإيرباص لبيع طائرات ركاب إلى إيران من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

- سحبت شركة ANI الإيطالية استثماراتها من إيران وألغت اتفاقية لدراسة حقول النفط والغاز.

- قررت شركة أليانز للخدمات المالية مغادرة إيران.