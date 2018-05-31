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سمية تتهم شقيق زوجها بإصابتها بعاهة لطمعه فى أموال أخيه المغترب

الخميس، 31 مايو 2018 05:00 ص
سمية تتهم شقيق زوجها بإصابتها بعاهة لطمعه فى أموال أخيه المغترب خلافات زوجية،صورة ارشيفية
كتبت أسماء شلبى
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اتهمت سيدة شقيق زوجها بالتعدى عليها وسكب مادة حارقة على وجها "مياه نارية"، لرفضها منحه المبالغ التى أرسلها زوجها.

اتهمت "سمية.ح.ف" فى محضر رسمى برقم 3765 لسنة 2018، فى قسم شرطة روض الفرج شقيق زوجها "م.س.أ"، البالغ من العمر 30 عاما بالتعدى عليها وسكب مادة حارقة على وجهها "مياه نارية"، إثر خلاف نشب بينهما لرفضها منحه المبالغ التى أرسلها زوجها لأولادها الذى يعمل بالخارج.

كما أقامت سمية دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بزنانيرى بسبب هجر زوجها وخشيتها على نفسها وأولادها من سطو عائلته بعد مقاضاتها لشقيقه إثر واقعة العاهة المستديمة التى تعرضت لها على يده.

وسردت سمية فى تفاصيل المحضر: عانيت منذ سفر زوجى من عنف شقيقه ليستغل الخمس سنوات التى غاب فيهم من استغلاله وابتزازى وتهديدى لسرقة الأموال المرسلة لنا وهو ما شكوته لزوجى منه عدة مرات ولكن استجابة ورفضه طرده من المنزل بسبب خوفه من والدته.

وتابعت: كنت دائما أعيش مرعوبة ومنتظره أن يفتك بى بسبب تصدى لطمعه وأقضى معظم أيامى وأنا أقفل الباب على وأولاد محبوسين حتى تتجنب رؤيته، لأتحمل تجاوزته الكثيرة وتهديدى لأولاى بالقتل وتعنيفه لهم.

وأكدت سمية: بعد محاولات عديدة للتصدى له قام بالنيل منى إثر رفضى منحه أموال أولادى ليقتحم المنزل ويعتدى على بالضرب المبرح ويشوه وجهى بالكامل انتقاما منى بالمياه النارية.


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