سفير مصر بطوكيو يلتقى مع رئيس الهيئة اليابانية للإذاعة والتلفزيون

طوكيو (أ ش أ)

قام السفير أيمن كامل سفير مصر فى اليابان اليوم الخميس، بزيارة لمقر الهيئة اليابانية للإذاعة والتلفزيون واجتمع مع ريوتشى إويدا رئيس الهيئة.

وحرص السفير خلال الزيارة على إحاطة المسئول اليابانى بأهم التطورات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة وخاصة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكد على الدور الذى تقوم به مصر فى مواجهة الإرهاب والعمل على استعادة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه رحب رئيس الهيئة اليابانية باللقاء وباستمرار التعاون والتنسيق مع السفارة المصرية فى طوكيو، معرباً عن سعادته بالتقارير التى تشير لتعافى قطاع السياحة فى مصر خاصة من الدول الأوروبية.

وأعرب السفير المصرى عن تطلعه لاستعادة السياحة اليابانية لسابق معدلاتها أيضاً خاصة فى ضوء استئناف رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة وطوكيو منذ أكتوبر الماضى.

وشدد السفير خلال اللقاء على أهمية التغطية المتوازنة من قبل الإعلام اليابانى بما يعكس التطورات الإيجابية العديدة وعدم التركيز فقط على الأخبار السلبية بالرغم من كونها غير دقيقة المصدر أو نقلاً عن منابر إعلامية غير محايدة ، معرباً عن تطلع السفارة لقيام وسائل الإعلام اليابانية بتوفير تغطية مستفيضة لحفل افتتاح المرحلة الأولى للمتحف المصرى الكبير، "وهو ما وعد به رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانى.