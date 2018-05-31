video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مصر بطوكيو يلتقى مع رئيس الهيئة اليابانية للإذاعة والتلفزيون

الخميس، 31 مايو 2018 12:35 م
سفير مصر بطوكيو يلتقى مع رئيس الهيئة اليابانية للإذاعة والتلفزيون السفير أيمن كامل سفير مصر فى اليابان
طوكيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قام السفير أيمن كامل سفير مصر فى اليابان اليوم الخميس، بزيارة لمقر الهيئة اليابانية للإذاعة والتلفزيون واجتمع مع ريوتشى إويدا رئيس الهيئة.

وحرص السفير خلال الزيارة على إحاطة المسئول اليابانى بأهم التطورات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة وخاصة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكد على الدور الذى تقوم به مصر فى مواجهة الإرهاب والعمل على استعادة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه رحب رئيس الهيئة اليابانية باللقاء وباستمرار التعاون والتنسيق مع السفارة المصرية فى طوكيو، معرباً عن سعادته بالتقارير التى تشير لتعافى قطاع السياحة فى مصر خاصة من الدول الأوروبية.

وأعرب السفير المصرى عن تطلعه لاستعادة السياحة اليابانية لسابق معدلاتها أيضاً خاصة فى ضوء استئناف رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة وطوكيو منذ أكتوبر الماضى.

وشدد السفير خلال اللقاء على أهمية التغطية المتوازنة من قبل الإعلام اليابانى بما يعكس التطورات الإيجابية العديدة وعدم التركيز فقط على الأخبار السلبية بالرغم من كونها غير دقيقة المصدر أو نقلاً عن منابر إعلامية غير محايدة ، معرباً عن تطلع السفارة لقيام وسائل الإعلام اليابانية بتوفير تغطية مستفيضة لحفل افتتاح المرحلة الأولى للمتحف المصرى الكبير، "وهو ما وعد به رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر بطوكيو: اهتمام يابانى بالاستثمار فى قطاع الكهرباء المصرى

سفير مصر بطوكيو: قرار اليابان برفع حظر السفر لمصر يسهم فى إنعاش السياحة

سفير مصر بطوكيو يرد على انتقادات صحيفة يابانية للانتخابات الرئاسية

اليابان

اخبار اليابان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

طوكيو




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة