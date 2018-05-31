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الخميس، 31 مايو 2018 01:14 م
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سعر اليورو اليوم الخميس 31-5-2018 وارتفاع العملة الأوروبية

الخميس، 31 مايو 2018 11:29 ص
سعر اليورو اليوم الخميس 31-5-2018 وارتفاع العملة الأوروبية يورو ارشيف
كتبت دانة الحديدى
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 31-5-2018، مقارنة بختام تعاملات الأمس،  رغم الانخفاض الذى شهده سعر العملة الأوروبية على مدار الأيام  الماضية، مسجلاًاملات البنك الأهلى الآن، 20.73 جنيه للشراء، و 20.93 جنيه للبيع.
 
 
 
وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى، بعد أن سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر...
 
 
 
 
 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 
 
 
20.6345 جنيه للشراء
 
20.7565 جنيه للبيع
 
 
 
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
 
 
20.73 جنيه للشراء
 
20.93 جنيه للبيع
 
 
 
سعر اليورو فى بنك مصر
 
 
 
20.73 جنيه للشراء
 
20.93 جنيه للبيع
 
 
 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 
 
 
20.81 جنيه للشراء
 
21.02 جنيه للبيع
 
 
 
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 
 
 
 20.81 جنيه للشراء
 
20.02 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 
 
 
20.56 جنيه للشراء
 
20.89 جنيه للبيع
 
 
 
 

رئيس وفد الاتحاد الأوروبى: ملتزمون بدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب.. وحجم التجارة وصل لـ1.3 مليار يورو

 
 
  قال إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة إن مصر دولة شريك مهم للاتحاد الأوروبى، فهى أهم دولة من دول الجوار فى منطقة جنوب المتوسط، مشيرا إلى أن إجمالى التعاون الإنمائى بين الاتحاد الأوروبى ومصر يزيد عن 1,3 مليار يورو فى شكل منح، بما يعبّر بشكل واضح عن ثراء التعاون بين الجانبين، كما تبلغ إجمالى الالتزامات للمساعدات الجارية (منح، وقروض، وغيرها) المقدمة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى ومؤسسات الاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية ما يقدر بـ 11 مليار يورو.
 
 
 
وأضاف أن مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر كان قد عقد فى يوليو من العام الماضي، حيث ناقش الجانبان أهم القضايا السياسية وتلك التى تتعلق بالأمن وحقوق الإنسان والهجرة والتنمية المستدامة والأبحاث والابتكار والعديد من القضايا الأخرى

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