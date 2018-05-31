سعر الريال السعودى اليوم الخميس 31-5-2018 وثبات العملة السعودية

كتبت- دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس 31-5-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، وبلغ سعره الآن فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، 4.74 جنيه للشراء، و 4.77 جنيه للبيع.

وحرصاً على متابعة التغيرات التى تطرأ على سعر الريال السعودى، خاصة أن العملة السعودية من أكثر العملات العربية تداولاً فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"

4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.74 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

شركات السياحة تجتمع بالبنك المركزى لتوفير تمويل خدمات الحج السياحى

عقدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اجتماعا مع البنك المركزى اليوم، الأربعاء، بحضور ممثلى البنوك الحكومية الاهلى ومصر والقاهرة لوضع الآلية المثلى لتحويل قيم الخدمات المقدمة لحجاج القطاع السياحى إلى السعودية.

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وقالت الغرفة فى بيان لها إنها عرضت متطلبات الشركات السياحية من العملة الأجنبية الريال السعودى لسداد قيم الفنادق والنقل والخدمات المقدمة بالمشاعر منى وعرفات، وذلك فى ضوء تعليمات السلطات السعودية بتنظيم عملية السداد بالكامل من خلال رقم الحساب البنكى ببنك الرياض الممنوح لكل شركة من خلال المسار الإلكترونى