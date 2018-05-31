سعر الدولار اليوم الخميس 31-5-2018 واستقرار العملة الامريكية

كتبت: دانه الحديدى

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 31-5-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلا وفقا لأخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 17.8 جنيه للشراء و17.9 جنيه للبيع.

وبمختلف البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، كالتالى..

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84 جنيه للشراء

17.98 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

البنك المركزى: ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ82.9 مليار دولار

قال البنك المركزى المصرى، إن الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع إلى 82.9 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر 2017، بزيادة نحو 3.9 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو 2017.

وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها، مؤكدًا أن مصر سددت نحو 350 مليون دولار فى يناير الماضى مستحقة لدول نادى باريس.