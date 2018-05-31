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رويترز: مصر رفضت شحنة قمح روسية حجمها 63 ألف طن بسبب نسبة الإرجوت

الخميس، 31 مايو 2018 11:32 ص
رويترز: مصر رفضت شحنة قمح روسية حجمها 63 ألف طن بسبب نسبة الإرجوت قمح -أرشيفية
رويترز
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قال حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية لرويترز، اليوم الخميس، إن مصر رفضت شحنة قمح روسية حجمها 63 ألف طن لاحتوائها على مستويات من فطر الإرجوت الشائع فى الحبوب تتجاوز المستوى المسموح به.

وقال عبد الدايم إن الشحنة، المبيعة إلى الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، احتوت على الإرجوت بنسبة 0.06% بينما الحد الأقصى المسموح به هو 0.05%.

ولم يتضح حتى الآن إن كانت الشحنة ستخضع لإعادة فحص أو أنه سيعاد تصديرها إذا كان الرفض نهائيا.

وفى سياق متصل أكدت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم فى حيثيات حكمها القاضى ف حيثيات حكمها بالغاء حكم القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسى المصاب بفطر "الإرجوت"،  أنه ازاء الخلاف المثار بشأن السماح بدخول القمح المصاب بفطر الإرجوت استخدم مجلس الوزراء ولايته المنصوص عليها في المادة "167"من الدستور، والتى ناطت به توجية أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذ سياساتها الموضوعة ىي اطار السياسة العامة للدولة ، فقرر العمل بالمقايسة المصرية لعام 2010 والتى تسمح بدخول الاقماح المصابة بفطر الارجوت بنسبة لاتتعدي 0.05%والمعمول بها ليست سنوات سابقة.

وأضافت المحكمة أن التشريعات الدولية والمؤيدة باراء وتقارير علمية دولية ومحلية ووفاء بتعاقدات الدولة مع الموردين الاجانب، ودرأ للكارثة التي بدأت تحيط بالمخزون الاستراتيجي للبلاد من القمح وترجيحا بين البدائل المناسبة ، كان تحقيقا للصالح العام وحسما للخلاف العملى المثار فى هذا الامر.


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