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خالد صلاح
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رئيس فنزويلا: نحن "أبطال العالم" فى توزيع الثروة وتلبية احتياجات الناس

الخميس، 31 مايو 2018 08:28 ص
رئيس فنزويلا: نحن "أبطال العالم" فى توزيع الثروة وتلبية احتياجات الناس مادورو
كراكاس (أ ش أ)
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وصف الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، بلاده بالبطلة العالمية فيما يخص توزيع الثروة على السكان.

وقال مادورو - خلال اجتماعه مع رئيس كوبا الجديد ميجيل دياز كانيل فى العاصمة الفنزويلية كراكاس أوردته قناة "سكاى نيوز" الاخبارية - "نحن أبطال العالم فيما يتعلق بتوزيع الثروة وتلبية احتياجات الناس"، وخلال الاجتماع، منح مادورو دياز كانيل وسام المحررون من الدرجة الأولى، أعلى جائزة فى فنزويلا.

وكانت رئيسة الهيئة الوطنية للانتخابات فى فنزويلا، تيبيساى لوتشينا، قد أعلنت فى وقت سابق، إعادة انتخاب نيكولاس مادورو، رئيسا للبلاد، بحصوله على 6.19 مليون صوت (حوالى 68 بالمئة من مجموعة الأصوات ) فى الانتخابات التى أجريت يوم الأحد الماضى فى البلاد.

وتبلغ مدة الولاية الرئاسية فى فنزويلا 6 سنوات، ويفترض أن تبدأ الولاية المقبلة فى 19 يناير 2019.

 


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