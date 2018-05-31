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رئيس الوزراء الروسى يصل طاجيكستان للمشاركة فى اجتماعات رابطة الدول المستقلة

الخميس، 31 مايو 2018 02:02 م
رئيس الوزراء الروسى يصل طاجيكستان للمشاركة فى اجتماعات رابطة الدول المستقلة رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف
دوشنبه (أ ش أ)
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وصل رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف، إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبه، اليوم الخميس، للمشاركة فى اجتماعات مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول السوفيتية المستقلة (دول الاتحاد السوفيتى السابق).

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أنه من المقرر أن يلتقى ميدفيديف بالرئيس الطاجيكى إيمومإلى رحمون، ورئيس وزرائه قاهر رسول‌ زاده، وستركز مباحثات الجانبين على تنمية التعاون فى مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والنقل والزراعة والهجرة والمجالات الإنسانية، كما ستشهد توقيع عدد من الوثائق الثنائية، بحسب المكتب الإعلامى لرئاسة الوزراء الروسية.

كما سيعقد ميدفيديف اجتماعات ثنائية مع نظرائه رؤساء حكومات الدول الأعضاء فى الرابطة، التى تجمع تسع دول سوفيتية سابقة هى أذربيجان و بيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا ومولدوفا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الروسي، غدا الجمعة، اجتماعات المجلس لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون الاقتصادى المشترك بين الدول الأعضاء، والمفاوضات الجارية بشأن مسودة اتفاقية التجارة الحرة فى الخدمات، والتعاون فى سياسات الجمارك والتعليم والشباب.

 


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