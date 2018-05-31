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دعاء لمحكمة الأسرة: عمره ما جابلى هدية ودائما شايفنى فاشلة

الخميس، 31 مايو 2018 10:28 ص
دعاء لمحكمة الأسرة: عمره ما جابلى هدية ودائما شايفنى فاشلة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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وجد الزوج نفسه أمام كابوس الخلع بعد إعلان زوجته رفض الاستمرار معه تحت سقف بيت واحد، فهى لا تشعر معه بإنها متزوجة لتقرر أن تنهى معاناتها داخل محكمة الأسرة بـ "مصر الجديدة" وتقيم دعوى خلع ضد زوجها "مصطفى. ع" لعدم شعورها بحبه لها وتقديرها.

 

قالت الزوجة دعاء.ت.ص، فى دعواها التى حملت رقم3555 لسنة 2018: تزوجته من سنة وكان زواجا تقليديا، حاولت التحمل والعيش، ولكنه جاف فى التعامل لا يعاملنى "بحنية"، مللت من العيش معه فأنا لا أشعر أنى متزوجة، أسمع صديقاتى يتحدثن عما هم فيه فى مقابل الحسرة والقهر التى أعيش فيها.

 

وتتابع أعانى من بخله وتحوله إلى إنسان عملى بعد الزواج لا يهتم إلا بالأموال وجمعها وعندما أطالبه بحقوقى فى أن يشترى لى هدايا وينفق على يقول لى بأن زمن الخطوبة انتهى.
 

وأكدت دعاء: أخشي ألا أقيم حدود الله لذا أطلب التفريق بيننا منعا من أصابتى بالقهر والمرض بسبب عنفه رغم اتهامات من الجميع وأن معظم الأزواج يعانون من نفس طبعه بعد الارتباط ولكنى لا أستطيع العيش مع زوج لا يقدرنى ويرى دائما أننى زوجة فاشلة".

 

وتابعت: طالبت بالأنفصال وأكدت للجميع أن السبب الرئيسي لذلك "عدم حنيته" لدرجة جعلتنى أكره العيشة بصحبته وعانيت الأمرين بسبب قسوته وعدم رحمته وعيشى حياة مليئة بالصراخ والعنف.


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