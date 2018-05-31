درشال تبيع أول 20 ميكروباص كهربائى..وظهورهم بالشارع خلال 90 يوما

كتب : مصطفى عبد التواب

أعلنت شركة درشال للسيارات الكهربائية، عن بيع 20 سيارة كهربائية و 20 شاحن كهربائى لشركة " كايرو كابيتل"، مؤكدين أن السيارات الكهربائية المتعاقد عليها بصدد الدخول لمصر خلال الشهر الجارى، وسوف يتم توريدها للشركة المتعاقد معها فور وصولهم.

وسبق أن طرحت شركة درشال خلال الاسبوع الماضى مبادرتين، لنشر السيارات الميكروباص والتاكسى الكهربائية، علاوة على نشر نقاط الشحن الكهربائية التى تخدم على هذه السيارات، لإحلال وتجديد التاكسى والميكروباصات المنتشرة بمدن مصر، لتصبح جميعها صديقة للبيئة، من خلال توفير البنية التحتية لهذه السيارات فى فترة لا تتجاوز عامين.

بدوره قال محمد الدوينى مدير عام شركة كايرو كابيتل، إن الشركة تعاقدت على هذه السيارات فى اطار نشر مرحلة أولى من السيارات الكهربائية فى عدد من الاماكن التى بها كثافة سكانية، والتى من بينها شارع الهرم و القاهرة الجديدة والتجمع الخامس.

وأضاف الدوينى، لـ "اليوم السابع" أنه بمجرد استلام السيارات سوف تظهر هذه السيارات فى الشارع، حيث تعمل الشركة خلال الفترة الحالية على انهاء جميع التراخيص، لتظهر السيارات فى الشوارع خلال 90 يوم، مؤكدًا أن نشر 20 سيارة هو بمثابة اختبار للسوق وبقدر الاستجابة معها سوف يتم الدفع بسيارات اخرى.

على الجانب الاخر قال رجل الأعمال حسن الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة درشال للسيارات، لـ "اليوم السابع" إن الشركة بدأت فى تلقى ردود أفعال إيجابية على مبادرتها لإحلال وتجديد السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن العقود الموقعة مع شركة " كايرو كابيتل" هى نتاج مشاروات كثيرة تجريها الشركة الأن مع عدد كبير من الشركات التى رحبت بمبادرة الشركة وتسعى لنشر منظومة النقل الكهربائية.

وسبق وطالب الدسوقى الحكومة بتسهيل الإجراءات الحكومية اللازمة لهذا المشروع، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة للبدء به، معتبرًا مشروعه بالمشروع القومى الذى سوف يحقق لمصر مكاسب كبيرة فى الانتقال إلى عصر السيارات الكهربائية، ويمكنها من التصنيع وزيادة نسب انتشار هذا النوع من السيارات بأراضيها لتكون دولة رائدة فى منطقتها وتصدر هذه الصناعة إلى الدول المجاورة.

على الجانب الاخر قال حسن الدسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة الموردة ، لـ "اليوم السابع" إن الشركة بدأت فى تلقى ردود أفعال إيجابية على مبادرتها لإحلال وتجديد السيارات الكهربائية .