داعش يهاجم حقول علاس بمحافظة صلاح الدين ويشتبك مع القوات العراقية

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أوردت (السومرية نيوز) العراقية أن تنظيم (داعش) الإرهابى هاجم حقول علاس بمحافظة صلاح الدين واشتبك مع القوات الأمنية.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى محلى - لم تسمه - القول إن تنظيم داعش شن هجوما على حقول علاس النفطية فى صلاح الدين، واشتبك مع القوات الامنية المتواجدة هناك، مضيفا أن القوات أجبرت عناصر التنظيم على الانسحاب.

وأشار إلى أن الاشتباكات لم تسفر عن وقوع أية خسائر بشرية، موضحا أن مناطق مطيبيجة باتت معقل الإرهابيين، لافتا إلى أن خطرهم سيستمر على مناطق شرق صلاح الدين.

وكان مصدر محلى بمحافظة ديالى، قد كشف فى وقت سابق اليوم، عن عودة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى إلى بعض مناطق المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.