خالد أبو بكر: السفير السعودى الجديد دبلوماسى من العيار الثقيل

كتبت مريم بدر الدين

كتب خالد أبو بكر على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مرحبا بسفير خادم الحرمين الشريفين فى القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة نقلى.. شخصية دبلوماسية من العيار الثقيل.. يتطلع لخدمة العلاقات المصرية السعودية".

وكان السفير السعودى قد استقبل عدد من كبار المثقفين والإعلاميين والكتاب فى لقاء هو الأول له فى مصر مع أصحاب الرأى والفكر المصرى.

ودار حوار بين السفير والشخصيات المصرية التى كانت حاضرة، تناول كافة القضايا التى تشغل الرأى العام المصرى والسعودى.