video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حجز دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق المال

الخميس، 31 مايو 2018 01:03 م
حجز دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق المال محكمة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وكذلك عدم دستورية المواد 318 و319 و320 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وكان أحمد حاتم عبد العزيز، بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، أقام دعواه رقم 71 لسنة 39 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وكذلك عدم دستورية المواد 318 و319 و320 من اللائحة التنفيذية لذات القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتنص المادة 68 من قانون سوق المال على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على 21 حكما أصدرتها المحكمة الدستورية العليا فى جلستها الأخيرة

اخبار الحوادث

اخبار مصر

المحكمة الدستوريه

قوانين سوق المال

أخبار مصر




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة