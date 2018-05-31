حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله نقاشا بالقليوبية

قرر المستشار أحمد يوسف رئيس نيابة الخانكة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله نقاشا بطلق نارى، على إثر نشوب مشادة كلامية بينهما لادعاء والده المتهم بقيام المجنى عليه بإكراهها على التوقيع على عقد زواج عرفى.

تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى إخطار بحدوث مشاجرة ومتوفى بناحية عزبة سرى - سرياقوس – دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من:

طرف أول :- "محمد. ف" 48سنه نقاش، والسابق اتهامه فى 4 قضايا، مصاب بطلق نارى خرطوش بالفخذ الأيسر، وتوفى متأثراً بإصابته.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسيه بالخانكة.. والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وطرف ثان: "عمرو. ا" 23 سنة عامل، لحدوث مشادة كلاميه بينهما تطورت لمشاجرة، قام على أثرها الثانى باستخلاص سلاح نارى عباره عن فرد خرطوش محلى الصنع كان بحوزة الأول فخرج منه طلقة عن طريق الخطأ نتج عنها أصابه الأول التى أودت بحياته وفر هاربا.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض (خنجر).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه حال عودته لمسكنه إدعت والدته المدعوة" ص م "52 سنة ربة منزل، قيام المجنى عليه بإكراهها بالتوقيع على عقد زواج عرفى وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة وطلقة من ذات العيار وفارغ طلقة، وتم التحفظ عليه.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 9122 جنح مركز الخانكه لسنة 2018م، وأحيلا المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.