حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله " ترزى " بالقليوبية

قرر المستشار أحمد يوسف رئيس نيابة الخانكة، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بالمشاركة مع بعض أقاربه بسب ترزى على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" ودفعه بيده فسقط مغشيا عليه وتوفى فى الحال.

تلقى العميد عادل محروس مأمور مركز شرطة الخانكة، إخطارا بحدوث مشاجرة ومصابين ومتوفى بناحية كفر حمزة – دائرة المركز، بالانتقال والفحص، تبين حدوثها بين كل من : "م. ع" 45 سنه، سائق، و"م.س"45 سنه ترزي، سقط مغشيا عليه اثناء المشاجرة وتوفى فى الحال ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرة.

بالفحص تبين قيام المدعو" م. ر"24 سنه، جزار" زوج نجلة الثاني" بالتعدى على الأول بالسب والشتم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ولدى علم الأول بذلك حدثت بينهم مشادة كلامية وتدخل على إثرها أحد أهالى القرية وتم الصلح والتراضى فيما بينهما وحال تقابل الأول والثانى "أولاد عمومة" أمام مسكنهم حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة فقام على أثرها الأول بدفع الثانى بيده فسقط أرضاً مغشيا عليه وتوفى فى الحال.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأيد مضمون ما أسفر عن الفحص.

تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9114 جنح مركز الخانكة لسنة 2018م واحيلا المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.