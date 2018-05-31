جيش الاحتلال ينشر صور تظهر أكثر من 65 موقعا استهدفها فى غزة

(أ ش أ)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس صور أقمار اصطناعية تظهر أكثر من 65 موقعا استهدفها فى غزة ردا على الهجمات الصاروخية التى نفذتها الفصائل الفلسطينية فى القطاع الساحلى يومى الثلاثاء والأربعاء.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تظهر الصور "منشأة تخزين طائرات مسيرة لحماس، وموقعا لتصنيع الأسلحة، وقاعدة لقوات حماس البحرية"، وفق ما ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) على موقعها الإلكترونى اليوم.

كما أعلن الجيش تدميره لـ"الغالبية العظمى من مواقع الجهاد الإسلامى البحرية"، والتى استخدمتها الحركة لإجراء تدريبات وتخزين أسلحة متطورة، على حد زعمه.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش واجه انتقادات فى إسرائيل على ضرباته الانتقامية، والتى قال بعض المحللين والمراقبين إنها كانت محدودة. ولم تعلن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس فى غزة عن وقوع أية إصابات فى غارات الجيش الإسرائيلي.

وفى مواجهة هذه الانتقادات، وصف الجيش الأهداف التى استهدفها فى غزة بالمهمة وبأنها ذات أولية قصوى، وقال إن الغارات شكلت ضربة قوية لقدرة حركتى حماس والجهاد الإسلامى على شن حرب ضد إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن حركتى حماس والجهاد الإسلامى وفصائل فلسطينية أخرى فى قطاع غزة، قد أطلقوا عشرات قذائف الهاون والصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل على مدار أكثر من 22 ساعة، فى حين اعترضت منظومة الدفاع الصاروخى "القبة الحديدية" بعضا من الصواريخ التى كانت متوجهة إلى مناطق سكنية، لكن عددا منها انفجر فى بلدات ومدن إسرائيلية، وألحق أضرارا بالمبانى وأدى إلى إصابة 4 أشخاص، ثلاثة منهم جنود.